PRIMA PAGINA - Gazzetta su eliminazione Milan: "Diavolo che rabbia"

"Diavolo che rabbia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan nell'edizione odierna. Delusione a San Siro: troppo Liverpool e Ibrahimovic in serata no. Tomori illude, poi Salah e Origi ribaltano la gara. I rossoneri sono ultimi nel girone e ora devono puntare tutto sullo scudetto dopo l'addio all'Europa.

Inter - Subito sotto il titolo principale c'è spazio anche per i nerazzurri nella prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Che guaio". Al Bernabeu il 2-0 del Real Madrid, che respinge l'assalto della squadra di Inzaghi al primo posto, non fa male, ma Barella viene espulso per una reazione su Militao e adesso rischia due giornate di squalifica.

Atalanta - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina anche per i bergamaschi con il titolo seguente: "Cercano il tris". L'avversario di giornata alle 21 sarà il Villarreal: se la squadra di Gasperini vince va agli ottavi di finale per la terza volta di fila e le italiane tra le 16 migliori squadre d'Europa diventano tre.

Juventus - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina ai bianconeri con il titolo seguente: "Missione primo posto". A Torino alle 18.45 ultimo match del girone contro il Malmoe. Allegri è già qualificato agli ottavi di finale, ma insegue la pole position e spera che il Chelsea incappi in un passo falso contro lo Zenit.

Massimo Ferrero - Non solo tematiche di campo nella prima pagina del quotidiano. Nel taglio basso trovano infatti spazio le parole della figlia dell'ex presidente della Sampdoria che il giornale riporta nella versione originale: "Papà fuori di testa". Il Viperetta accusato anche in famiglia e i blucerchiati sperano nella cordata Vialli. Intercettazioni e veleni, la donna si sfoga: "Non ho soldi per mangiare, rischio la galera".

Udinese - "La svolta: Gotti esonerato. Per ora c'è Cioffi". Questo il titolo del quotidiano nel taglio basso della prima pagina sui friulani. Per l'allenatore fatale il 3-1 di Empoli nel posticipo della 16a giornata dopo che i bianconeri erano passati in vantaggio con Deulofeu. Per il momento in panchina c'è il vice-allenatore.