PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Sulla ruota azzurra numeri da scudetto"

"Derby grasso". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Pioli e Inzaghi nel martedì del Carnevale alla ricerca del sorriso perduto in Milan-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia: comincia un duello totale. Con Maldini e Zanetti, due miti pluripresenti ed oggi presidenti, sventolano le bandiere. E San Siro da 96 anni racconta una favola: è il simbolo della sfida.

Juventus - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina per i bianconeri con il titolo seguente: "Effetto DV7". Domani Vlahovic torna a Firenze da avversario contro la Fiorentina nella gara che tutta la città aspetta in modo impaziente: l'impatto che ha avuto sulla Vecchia Signora è da super.

Napoli - Spazio anche per i partenopei nel taglio laterale della prima pagina con questo titolo: "Sulla ruota azzurra escono numeri da scudetto". I dati parlano chiaro ed evidenziano come la squadra di Spalletti nel 2022 sia riuscita ad essere fortissima sia per quanto riguarda i gol subiti, sia per quelli fatti e per i punti totalizzati.

Serie A - Ieri sera si è giocato il posticipo del 27° turno di campionato ed il quotidiano gli dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "Atalanta travolgente. Che poker alla Samp". La squadra di Gasperini si impone 4-0 sui blucerchiati e si rilancia nella lotta per il 4° posto. A segno Pasalic, Koopmeiners, autore di una doppietta, e Miranchuk.

Arbitri - Nel taglio laterale della prima pagina il giornale oggi titola così: "Una lunga lista di gravi errori. Ora per le big direttori di gara esperti". Il finale di stagione si preannuncia rovente visto che molti verdetti sono davvero incerti e quindi ci sarà bisogno di fischietti all'altezza della situazione dopo che nel recente passato ci sono state delle sviste.

Gianluigi Buffon - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina anche per il portiere italiano con questo titolo: "A Parma fino al 2024. Avrà 46 anni". Il rinnovo di contratto di quello che è stato ed è ancora il simbolo del ruolo nel nostro Paese conferma la grande voglia di riportare i gialloblù in Serie A e di continuare a mettersi in gioco.

Calcio - "Russia fuori dal Mondiale". Questo il titolo che il quotidiano propone nel taglio basso della prima pagina. UEFA e FIFA fermano club e Nazionale: niente playoff. Champions, no a Gazprom. Tutto lo sport contro l'invasione dell'Ucraina: nel basket non si gioca Milano-Kazan.