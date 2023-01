PRIMA PAGINA - Gazzetta titola: "Spalletti e il Mouro"

TuttoNapoli.net

La Gazzetta Sportiva di questa mattina divide la propria prima pagina tra campo e mercato, ripartendo dalla vittoria dell'Inter per 2-1 sulla Cremonese: "Lautaro, diavolo in corpo". I nerazzurri vincono in trasferta col capitano bomber. Notte passata al secondo posto, ma Lukaku resta ancora ai margini.

"Zaniolo e Skriniar, tensione alle stelle" - Il giallorosso è stato scaricato dal club in attesa di Milan o Bournemouth. L'interista potrebbe andare subito al PSG ma serve un'offerta convincente.

"Spalletti e il Mouro" - Il tecnico della Roma stuzzica il collega del Napoli in vista del big match di oggi: "Scudetto già tuo...".