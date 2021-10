PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Un, due, tre, l'Inter c'è"

"Un, due, tre l'Inter c'è". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. A San Siro bella prova contro lo Sheriff e vittoria per 3-1. Dzeko, Vidal e De Vrij in gol. I nerazzurri centrano la prima vittoria in Champions League. Sarà decisivo il ritorno in Moldavia. Il Real Madrid travolge lo Shakhtar Donetsk 5-0.

Milan - C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina anche per i rossoneri con il titolo seguente: "Porto amaro. Diavolo a zero, ma l'arbitro sbaglia ancora". Le assenze pesano e la squadra di Pioli è sottotono, però la rete portoghese è nata da un fallo. Il tecnico non cerca alibi: "Noi poco lucidi".

Champions League - Il quotidiano dedica uno spazio alle italiane impegnate in Coppa nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Juve, avanti Morata. Atalanta, riecco CR7". Allegri cerca il pieno contro lo Zenit, mentre Gasperini ci prova a casa di Ronaldo. Nel taglio alto spazio alle altre gare di ieri sera della competizione con tutti i risultati e il titolo seguente: "Il PSG trema, poi ci pensa Messi: 3-2 al Lipsia".

Claudio Lotito - "Il patron e i positivi in campo: un caso lo sconto a 2 mesi. Procura FIGC sconcertata". Il giornale dedica uno spazio nel taglio basso al presidente della Lazio e la vicenda tamponi che assume adesso una piega inaspettata. Tanto stupore e tante polemiche dopo la decisione della Corte d'appello.