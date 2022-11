PRIMA PAGINA - Il Mattino: “Troppo bello"

"Il Napoli batte anche l'Empoli (2-0): decima di fila in campionato. Il Milan scivola a -8".

Decima vittoria consecutiva per il Napoli in campionato che allunga ancora in testa alla classifica di Serie A dopo la vittoria contro l'Empoli. Il quotidiano napoletano Il Mattino scrive in prima pagina: "Troppo bello. Il Napoli batte anche l'Empoli (2-0): decima di fila in campionato. Il Milan scivola a -8".