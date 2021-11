PRIMA PAGINA - Tuttosport - Antognoni: "Vlahovic-Juve, parlo io"

"Vlahovic-Juve, parlo io", Tuttosport nell'edizione di oggi apre in prima pagina con l'intervista eslusiva a Giancarlo Antognoni: "Io dissi no ai bianconeri, ma i tempi sono cambiati, ora i calciatori sono proprietari di sé stessi. Un dispiacere per Firenze, come lo fu per Chiesa". A centro pagina spazio all'esodo di mille tifosi granata verso La Spezia per la sfida di oggi: "Entusiasmo Toro". Di spalla spazio al rinnovo di Barella con l'Inter: "Barella Inter 2026!"