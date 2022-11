PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con le parole di Agnelli: "Juve, ecco la strada"

"Spagna innaMorata, ma la Germania trova il bomber".

Tuttosport, nell'edizione odierna, apre in prima pagina con le parole di Andrea Agnelli: "Juve, ecco la strada". Di spalla spazio ai Mondiali in Qatar: "Spagna innaMorata, ma la Germania trova il bomber". "De Ketelaere? No, l'asso è Sabiri". "Figura di Herdman. Il Canada a casa". "Brasile in missione. Guida Alex Sandro".