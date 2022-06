PRIMA PAGINA - Tuttosport apre con Zerbin sul debutto in Nazionale: “Il sogno di ogni ragazzo”

E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con le parole di Alessio Zerbin

“Il sogno di ogni ragazzo”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con le parole di Alessio Zerbin. “Partito come Messias dai campetti in periferia, sarà valutato da Spalletti. E domani vuole un’altra occasione con Mancini”. In taglio centrale le manovre di mercato della Juventus: “Arnautovic con Morata”. In taglio alto si legge: “Svolta Toro: Gnonto”. In basso l’Inter: “Il PSG tenta Skriniar. Inzaghi: Dybala più Lukaku”.