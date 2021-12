PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Capienza stadi ridotta al 50%"

Nell'edizione di oggi Tuttosport titola in prima pagina: "Capienza stadi ridotta al 50%. La misura del Consiglio dei Ministri contro l'aumento dei contagi. Palazzetti al 35%". A centro pagina spazio al costosissimo esubero della Juventus, Ramsey: "Costa più di Ronaldo". In taglio alto spazio al mercato in uscita del Torino: "Pobega: il Milan chiede 40 milioni!".