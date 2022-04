PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Caso plusvalenze, le richieste"

"Pesanti proposte di inibizione per Paratici (16 mesi), Agnelli (12) e De Laurentiis (11)".

Nell'edizione di oggi Tuttosport apre in prima pagina con il caso plusvalenze: "Le richieste. Pesanti proposte di inibizione per Paratici (16 mesi), Agnelli (12) e De Laurentiis (11)". A centro pagina spazio al cambio di regolamento FIFA sui prestiti: "Prestiti d'oro". Di spalla il mercato del Milan con un possibile avvicendamento in attacco: "Ciao Ibra, il futuro è Origi".