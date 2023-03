PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Champions, Inter, Milan e Napoli a rischio derby"

"Sì, Dusan!”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport.

"Sì, Dusan!”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport. "Vlahovic si sblocca, c'è gloria anche per Chiesa: 0-2 a Friburgo". In taglio alto spazio alle italiane in Champions League: "Champions, mezzogiorno da brividi: Inter, Milan e Napoli a rischio derby". In taglio basso a sinistra spazio al Torino: "Lo sprint di Vlasic per sé e per il Toro".