PRIMA PAGINA - Tuttosport:  “Ci vuole un’altra Italia”

Tuttosport dedica l’apertura alla Nazionale italiana e al pareggio contro l'Irlanda del Nord che ha condannato gli azzurri ai playoff: “Ci vuole un’altra Italia. Pari a Belfast, azzurri agli spareggi. Ancora uno 0-0, mentre la Svizzera dilaga con la Bulgaria e si qualifica al mondiale. Per la nazionale di Mancini, che deve risolvere il problema del gol, resta da superare lo scoglio dei playoff. Sorteggio il 26 novembre a Zurigo". In basso la Juventus: "De Ligt, prove di rinnovo" e il Torino: "Praet ko. 3 rinforzi per Juric".