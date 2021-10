PRIMA PAGINA - Tuttosport: "De Ligt come CR7"

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con le dichiarazioni dell'ex portiere Van Der Sar, membro della giuria del Golden Player: "De Ligt come CR7. Ho giocato con Ronaldo, Matthijs ha la stessa mentalità del fenomeno portoghese". Di spalla spazio all'ennesimo stop in casa Milan con la positività al Covid di Hernandez: "Una iella del Diavolo".