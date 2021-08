PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Due regali per Max”

Tuttosport apre in prima pagina con il mercato in casa Juventus: “Due regali per Max”, in riferimento al rinnovo di Dybala e alla trattitiva per Locatelli. Di spalla spazio a Lionel Messi al Paris Saint Germain: "Chiedimi se sono felice". Sulla destra il mercato del Milan: "Florenzi, Bakayoko e Adlì" e quello del Torino: "Belotti dice sì, ma con la clausola".