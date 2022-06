"Ieri intesa con l'agente che deve dare l'ultimo ok".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con la trattativa tra Dybala e l'Inter: "Dybala-Inter: è fatta. Ieri intesa con l'agente che deve dare l'ultimo ok". In taglio alto spazio al mercato della Juventus: "Juve-Berardi, avanti!". Ancora mercato di spalla: "Golden Sanches al Milan".