PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Dzeko: Milik deciditi!"

"Dzeko: Milik deciditi!" Titola così oggi in prima pagina Tuttosport con l'attaccante del Napoli che blocca il passaggio del bosniaco in maglia bianconera. Intanto la Juve in attacco perde il giocatore del Barcellona e prova un rinnovo: "Ciao Suarez, Dybala resta". Di lato spazio alle dichiarazioni di Luis Muriel: "Dea da scudetto e vedrete che Ilicic".