PRIMA PAGINA - Tuttosport e le parole di Nicolas Higuain: "Addio alla Juve!"

"Juve addio". Queste le parole del fratello di Gonzalo Higuain in apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. Il futuro del Pipita sarà lontano dai bianconeri: "Abbiamo apprezzato la schiettezza di Pirlo, adesso dobbiamo trovare l'intesa sulla rescissione. Gonzalo non giocherà più in Italia. Dzeko e Suarez? Guardate le statistiche e valutate".

Torino - Spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina con il titolo seguente: "Giampaolo: 'Cairo compra!'". Intervista a Federico, fratello dell'allenatore del Toro: "Marco è felice, ora vuole Torreira, la società farebbe bene ad accontentarlo sul mercato".

Milan - Spazio per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del giornale di questa mattina con il titolo seguente: "Maldini piomba su Chiesa!". Nel giorno in cui il club perfeziona l'operazione Brahim Diaz, importanti novità sul futuro del giocatore viola che finisce nel mirino del Diavolo.