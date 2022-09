PRIMA PAGINA - Tuttosport: "FantaNapoli. Sprofondo Inter"

"Delirio al Maradona: 4-1 al Liverpool. Dominio Bayern a San Siro dopo il tonfo nel derby, sempre più pesante la situazione di Inzaghi".

"FantaNapoli. Sprofondo Inter", questa l'apertura in prima pagina di Tuttosport nell'edizione di oggi. "Delirio al Maradona: 4-1 al Liverpool. Dominio Bayern a San Siro dopo il tonfo nel derby, sempre più pesante la situazione di Inzaghi". A centro pagina spazio alla Juventus: "Ok Juve, ma ora vinci". A centro pagina l'esordio delle italiane in Europa e Conference League: "Lazio, Roma e Viola nell'altra Europa: si parte".