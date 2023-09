PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Festa Napoli, Garcia respira"

"Brutta Inter: Lautaro la salva".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedica il taglio alto in prima pagina a Napoli e Inter, rispettivamente una vittoria e un pareggio all'esordio in Champions: "Brutta Inter: Lautaro la salva. Festa Napoli, Garcia respira". In apertura spazio alla Juventus che si allena in vista del campionato: "Corsa, botte e gol". In taglio basso spazio al Torino: "Riesplode la fede Toro: senza età".