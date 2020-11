PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Forza Diego. Maradona, tutto ok"

L'apertura odierna di Tuttosport è dedicata a Matthijs De Ligt: "Juve, arrivo io", scrive il quotidiano. Il difensore olandese, ancora 0 presenze, sta per rientrare dopo l'infortunio alla spalla. Il giocatore, entusiasta di Pirlo e in gran forma, è pronto a riprendere il suo posto nella difesa bianconera. Brio lo esalta: "Recupero fondamentale, inciderà quanto Ronaldo". Si ferma Rabiot.

La Nazionale - Nel taglio alto spazio al 4-0 dell'Italia in amichevole contro l'Estonia. "E' sempre Italia". Le seconde linee azzurre dominano l'Estonia: è 4-0, con doppietta di Grifo e gol di Bernardeschi e Orsolini. Oggi l'Under 21 in Islanda (14.15 Rai 2) cerca il pass per l'Europeo.

Record CR7 - "Ronaldo raggiunge Puskas". Ieri il portoghese in gol nel 7-0 del suo Portogallo contro l'Andorra. Il giocatore bianconero ha raggiunto Puskas a quota 746 gol segnati in carriera.

Mercato Toro - "Vagnati ripiomba su Torreira": il Torino pensa al mercato di gennaio. I granata potrebbero tornare all'assalto del centrocampista Lucas Torreira.

L'amichevole - "Galliani, prima volta ad Appiano". Il Monza di Berlusconi pronto a disputare l'amichevole contro l'Inter.

Forza Diego - Intanto buoni segnali da Diego Armando Maradona. "Forza Diego, Maradona tutto ok!" La grande paura è passata per il Pibe de Oro.