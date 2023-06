PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Giuntoli aleggia, Manna rinnova”

“Giuntoli aleggia, Manna rinnova”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport

“Giuntoli aleggia, Manna rinnova”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport. "De Laurentiis lo ignora a Napoli. Il ds Campione d'Italia assente alla presentazione di Garcia, quello in carica alla Juve prolunga fino al 2025". Al centro spazio alla possibile partenza del difensore bianconero: "Bonucci e Juve prove d'addio". A destra si legge; "Agnelli non s'arrende: ecco il ricorso al Tar per le plusvalenze". In basso spazio si dà spazio al rinnovo di Buongiorno con il Torino.