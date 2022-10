PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Milan risponde al Napoli, oggi la Roma"

In apertura l'intervista all'agente di Paul Pogba: "Paul è uscito dal tunnel. Trascinerà la Juve".

"Il Milan risponde al Napoli, oggi la Roma", titola così in prima pagina Tuttosport nell'edizione di oggi. In apertura l'intervista all'agente di Paul Pogba: "Paul è uscito dal tunnel. Trascinerà la Juve". In taglio basso spazio al Torino in ottica gennaio: "Toro, colpi veri a gennaio per non perdere Juric".