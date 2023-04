PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Il Napoli sfida lo shock”

“Il Napoli sfida lo shock”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport

“Il Napoli sfida lo shock”. Titola così di spalla l’edizione odierna di Tuttosport. "Spalletti a Lecce per il riscatto lancia Raspadori". Taglio centrale dedicato ai provvedimenti del giudice sportivo dopo i fatti di Juve-Inter: "Due stadi, due misure". In taglio alto l'inchiesta sulle plusvalenze che riguarda anche Lazio e Roma: "Ma quindi non era solamente la Juve...".