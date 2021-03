PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Il Toro ha ragione!"

Tuttosport apre oggi in prima pagina col verdetto in sospeso di Lazio-Torino, gara non disputata ieri dopo l'impedimento granata causa Covid.

© foto di Corbis Tuttosport apre oggi in prima pagina col verdetto in sospeso di Lazio-Torino, gara non disputata ieri dopo l'impedimento granata causa Covid: "Il Toro ha ragione!". Di spalla spazio alle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, il bomber rossonero tende la mano al 'nemico' nerazzurro: "Lukaku è il benvenuto".