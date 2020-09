PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter, anche Kanté! La Juve accoglie Morata"

"Fate largo a Kanté!". Questo il titolo che Tuttosport dedica all'interno, a pagina 18, sul mercato dell'Inter. Skriniar-Vecino, ecco il tesoretto. L'uruguaiano - si legge - in prestito con diritto di riscatto al Napoli. E per il centrale slovacco si rifà sotto il Tottenham di Mourinho. Affare Darmian: verso la conclusione con la cessione di Candreva alla Sampdoria. In primo piano anche il caso Suarez e la Juve che accoglie il neo acquisto Morata.