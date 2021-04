PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Inter: è quasi un match ball"

"Inter: è quasi un match ball", titola così in prima pagina Tuttosport, nell'edizione di oggi. "Stasera a Napoli sfida tutta grinta Conte-Gattuso". A centro pagina spazio alla sfida tra Atalanta e Juventus, orfani del fuoriclasse portoghese: "Dybala fai il CR7. Ronaldo si ferma per un problema ai flessori". Di spalla in evidenza il lunch match tra Milan e Genoa: "C'è Leao come vice Ibra".