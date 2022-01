PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Juve no gol, no Champions. Mai così male da 22 anni"

"Juve no gol, no Champions", si legge in prima pagina sull'edizione odierna del quotidiano Tuttosport evidenziando che i bianconeri non segnavano così poco da addirittura 22 anni. Allegri ha fredda di avere un bomber per risalire in classifica ed il club è in pressing per Icardi. In taglio alto le parole di Gravina che assicura che il calcio non chiuderà gli stadi.