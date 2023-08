"Che tosto il Toro di Juric. Con tre rinforzi si vola!".

"Juve raccogli l'eredità di Gigi", titola così in apertura in prima pagina Tuttosport, nell'edizione odierna. In taglio alto spazio al Torino che pareggia con il Lens di Danso: "Che tosto il Toro di Juric. Con tre rinforzi si vola!". A centro pagina la trattativa tra Juventus e Chelsea: "Lukau a oltranza".