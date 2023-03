PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Juve su Frattesi. L’appuntamento”

“Juve su Frattesi. L’appuntamento”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport.

“Juve su Frattesi. L’appuntamento”. Titola così in taglio alto l’edizione odierna di Tuttosport. “Le mosse a centrocampo legate e Pogba e Rabiot, ma l’azzurro piace. Incontro con Sassuolo e agenti dopo la sentenza del -15”. In taglio alto l’Italia, impegnata questa sera a Malta, e le offerte per Retegui. In taglio basso il grave infortunio occorso a Sirigu: “Carriera a rischio”.