"Dusan ti faccio segnare così", Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le prime dichiarazioni in bianconero di Kostic: "Vlahovic mi ha voluto alla Juve, ora ricambio". In taglio alto spazio alle parole di Juric prima della sfida con la Lazio: "Credeteci con me!"