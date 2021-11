PRIMA PAGINA - Tuttosport: “La Juve sfida Mou"

Tuttosport dedica l’apertura ad uno scontro di mercato tra Juve e Roma: "La Juve sfida Mou. Non solo l'attaccante, i bianconeri cercano rinforzi anche a centrocampo. Tra Tchouameni e Witsel prende quota il 24enne svizzero Zakaria, inseguito dalla Roma". In basso un focus sul centrocampista del Torino: "Pobega, che amore per il Toro". Di spalla il ritorno in Serie A di Shevchenko: "Al lavoro a Genova e la squadra sogna".