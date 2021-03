PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Made in Italy”

Tuttosport apre in prima pagina concentrandosi sul mercato in estate della Juventus: "Made in Italy". Nel taglio alto l'Europa League con il passaggio del turno della Roma e l'eliminazione del Milan: "Il diavolo è Pogba. Roma, sei l'Italia". In taglio basso il ritorno di De Rossi in Nazionale all'interno dello staff di Mancini: "De Rossi torna in azzurro". Spazio anche al focolaio Covid in casa Inter: "Inter stop: focolaio e polemiche".