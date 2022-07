PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Mani Juve su Bremer”

“Mani Juve su Bremer”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il mercato della Juventus

“Mani Juve su Bremer”. E’ questa l’apertura di Tuttosport che apre con il mercato della Juventus: “Dopo Dybala un'altra clamorosa beffa per l'inter. Sorpasso completato: Marotta non alza l'offerta nell'incontro con Cairo. I bianconeri adesso devono soltanto definire l'operazione. 40 milioni al Torino e 4,5 all'anno al difensore brasiliano". Di spalla si legge: "Toro: monta la rabbia dei tifosi". In taglio basso Dybala alla Roma e il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan.