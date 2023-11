PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Max hai vinto il rinforzo"

Di spalla spazio alla sconfitta del Milan in Champions League contro il Borussia Dortmund: "Crollo Milan, Pioli appeso a un filo".

"Juve-Ferguson contatto" titola così in apertura in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. Di spalla spazio alla sconfitta del Milan in Champions League contro il Borussia Dortmund: "Crollo Milan, Pioli appeso a un filo". Nello spazio in basso la crisi del Torino: "Toro, tutti a rapporto da Cairo".