PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milan-Juve, chi torna grande?"

Nell'edizione di oggi, Tuttosport apre in prima pagina con il big match della 23ª giornata in programma stasera a San Siro: "Milan-Juve, chi torna grande? I rossoneri cercano riscatto dopo il ko con lo Spezia. I bianconeri vogliono rientrare in zona Champions. Pioli sceglie Ibra, Allegri punta su Dybala". In alto spazio ai risultati degli anticipi di ieri: "Scatto Inter nel segno di Dzeko. Dea più forte dell'emergenza". Di spalla spazio alla scomparsa di Gianni Di Marzio: "Ciao Gianni, ha visto Maradona".