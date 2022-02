PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milanissimo!"

"Milanissimo!", titola così Tuttosport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Coppa Italia, show rossonero a San Siro. Leao letteralmente scatenato: un gol e un assist per Giroud (4 reti in 3 giorni). A segno anche Kessie, Lazio irriconoscibile e travolta. In semifinale per Pioli altri due derby con l'Inter". A centro pagina spazio alla Juventus e all'entusiasmo dei tifosi bianconeri per il nuovo bomber: "Febbre Vlahovic". In taglio basso spazio all'apertura del ct Mancini al centravanti del Torino: "Mancini, assist a Belotti e al Toro".