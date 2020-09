PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Milik si è preso 48 ore per decidere"

"Dzeko, o così o così". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola. Il riferimento va ovviamente alla telenovela legata al bosniaco: "Milik s'è preso 48 ore per decidere, ma va verso il sì ai giallorossi. A quel punto, Edin diventerà bianconero e alla seconda giornata potrebbe affrontare subito la sua ex squadra". Roma-Juventus è infatti in programma il 27 settembre.

Ibra, fai il diavolo! - Spazio in taglio alto al Milan che stasera a Dublino alle ore 20:00 debutta in Europa League: contro lo Shamrock Pioli si affida a Zlatan per superare il secondo turno preliminare: "Con lui tutti diamo di più".