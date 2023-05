PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, ansia Spalletti. Inter, ansia Champions"

In apertura il quotidiano di Torino si concentra sulla nuova possibile penalizzazione che potrebbe essere inflitta alla Juventus: "Juve, i punti della discordia".

"Napoli, ansia Spalletti. Inter, ansia Champions", titola così in taglio basso in prima pagina Tuttosport, nell'edizione odierna. In apertura il quotidiano di Torino si concentra sulla nuova possibile penalizzazione che potrebbe essere inflitta alla Juventus: "Juve, i punti della discordia". Di spalla spazio al Torino: "Toro. Ma la vuoi l'Europa?".