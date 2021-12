PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Napoli, Lazio, Roma: missione ottavi"

Tuttosport dedica l’apertura al successo di misura della Juve sul Malmo e al primato nel girone dei bianconeri: “Kean e Zenit: regali Juve. L'attaccante decide il match con il Malmo. I russi pareggiano in pieno recupero con il Chelsea. I bianconeri finiscono il girone al primo posto e nel sorteggio di lunedì eviteranno gran parte delle big". Al centro il match rinviato a oggi tra Atalanta e Villarreal, mentre di spalla gli impegni delle italiane in Europa: "Napoli, Lazio, Roma: missione ottavi. Con Leicester, Galatasaray e Sofia servono i tre punti per provare a evitare gli spareggi".