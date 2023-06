“Niente paura”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport

“Niente paura”. Titola così al centro l’edizione odierna di Tuttosport. “Finale Champions, Istanbul ore 21. L’Inter ci prova contro il mostruoso Manchester City”. In taglio alto spazio al calciomercato della Juventus: “Tutti hanno un prezzo”. In basso si legge: “Un campione del mondo per il Toro: Acuna”.