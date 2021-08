PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Petagna, canta Napoli"

"Petagna, canta Napoli", titola così Tuttosport in prima nell'edizione di oggi. "Il vice Osimhen entra e stende il Genoa". Apertura dedicata al mercato della Juventus: "SOS Juve, Witsel o Pjanic?". Di spalla spazio al nuovo acqusto dell'Atalanta a centrocampo: "Colpo Dea: preso Koopmeiners". In taglio basso spazio all'esordio di Messi in Ligue1: "Messi debutta: delirio Psg".