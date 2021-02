PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Politano: tutti con Gattuso"

Tuttosport, nell'edizione odierna, riporta in prima pagina le dichiarazioni di Matteo Politano alla vigilia della sfida di Europa League contro il Granada: "Tutti con Gattuso". Al centro spazio alla sconfitta in Champions della Juventus contro il Porto: "Rabbia Juve. Pessima gara dei bianconeri che pagano gli errori di Bentancur e della difesa, ma il gol di Chiesa li tiene ancora in corsa. L'arbitro nega un penalty clamoroso a Ronaldo".