PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Polveriera Napoli, Osi contro Garcia"

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre con la Juventus sconfitta dal Sassuolo in prima pagina: "Troppo brutti per essere veri". A centro pagina spazio posticipo della domenica: "Zapatoro!". In taglio alto l'Inter: "Dimarco alla Roberto Carlos, l'Inter scappa". In taglio basso spazio al Napoli: "Polveriera Napoli, Osi contro Garcia. Il nigeriano grazie il Bologna su rigore. 2 punti in 3 partite: delusione e nervi tesi".