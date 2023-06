PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Ricordatevi che siete la JUVE!"

"Scanavino spiega situazione e linea, ma il realismo non deve diventare basso profilo".

"Ricordatevi che siete la JUVE!", apre così in prima pagina Tuttosport nell'edizione odierna. "Scanavino spiega situazione e linea, ma il realismo non deve diventare basso profilo". In taglio alto spazio alla sconfitta della Fiorentina in finale di Conference League: "Fiorentina, così fa male. La Coppa vola via al 90'". In taglio basso spazio alla Roma: "Mourinho-Roma, avanti fino al 2026".