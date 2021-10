PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Ruiz-Insigne: canta Napoli”

Tuttosport dedica l’apertura al 3-0 del Napoli ai danni del Bologna e il primato in classifica a pari punti con il Milan: “Ruiz-Insigne: canta Napoli. Travolto anche il Bologna con il gol dello spagnolo e la doppietta del capitano su rigore. Milan agganciato in vetta". In alto si parla di calciomercato e in particolare del futuro di Vlahovic, Belotti e Lautaro Martinez.