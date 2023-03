PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Se ci si mette pure la sfortuna"

"Juve condannata da tre pali, la Roma vince con un tiro da fuori di Mancini".

Tuttosport, nell'edizione di oggi, dedicata l'apertura alla sconfitta della Juventus a opera della Roma: "Se ci si mette pure la sfortuna. Juve condannata da tre pali, la Roma vince con un tiro da fuori di Mancini". In taglio alto spazio al big match in Premier League: "Il Liverpool umilia lo United nel derby d'Inghilterra: 7-0!". Nel box in basso il Monday Night di oggi: "Bivio Bologna: Toro, o la va o la spacca".