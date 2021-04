PRIMA PAGINA - Tuttosport titola con le parole di Elkann: “Juve, si cambia!”

Tuttosport apre in prima pagina con la Juventus e le parole di John Elkann e il vertice alla Continassa per programmare il futuro: “Juve, si cambia!”. In taglio alto spazio alla serata di Europa League e alla pesantissima sconfitta della Roma contro lo United: "Roma così no". In taglio basso si parla della notizia della riapertura degli stadi in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Sulla sinistra si legge: "Zhang-Conte, il patto per l'Inter".