PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Toro, sogno Meret”

E' questa l’apertura di Tuttosport che apre con l’interesse del Torino per il portiere del Napoli.

“Toro, sogno Meret”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con l’interesse del Torino per il portiere del Napoli. "Il problema del portiere va risolto per la prossima stagione: si farà un tentativo per l'azzurro, l'alternativa è Semper". Al centro la fumata nera tra la Juventus e Dybala: "Joya Inter rotta. Dopo 7 anni il rapporto tra Dybala e la Juve è arrivato al capolinea. Niente rinnovo, a giugno l'argentino potrebbe diventare nerazzurro". Di spalla la Nazionale e un focus sulla difesa del Milan.