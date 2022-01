PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Vlahovic, ci siamo”

“Vlahovic, ci siamo”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con il mercato della Juventus. "La Juve ha formulato l'offerta economica per l'attaccante, la Fiorentina aspetta che Dusan annunci le sue intenzioni". Di spalla il mercato del Torino e della due milanesi, mentre in taglio basso le convocazioni di Mancini per lo stage: "Mancini: 7 novità e SuperMario".