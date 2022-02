PRIMA PAGINA - Tuttosport: “Vlahovic, delirio Juve”

“Vlahovic, delirio Juve”, è questa l’apertura di Tuttosport che apre con il successo dei bianconeri in Coppa Italia. "Dusan all'88' piega il Sassuolo propiziando il 2-1 con una strepitosa azione personale e porta la Juve in semifinale contro la Fiorentina. Il popolo bianconero ai suoi piedi". Sulla destra l'altra sfida di Coppa Italia che ha visto vincere la Fiorentina: "Dea beffata! Ma l'Atalanta non ci sta". Spazio anche all'Inter e al mercato del Milan.